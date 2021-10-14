الإسماعيلي ينتظر مهاجمه شيلونجو قبل مواجهة الأهلي

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، عودة بينسون شيلونجو مهاجم الفريق الدولي، بعد انتهاء مهمته الدولية بقميص منتخب بلاده الناميبي وذلك استعدادا لمواجهة الأهلى فى افتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز.

و من المقرر أن ينتظم شيلونجو في تدريبات الفريق الجماعية مباشرةً اعتبارًا من غد الجمعة، استعدادًا لإنطلاق الدوري العام المصري يوم ٢٥ من الشهر الجاري.

و كان طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش أوصى بعدم رحيل المهاجم الناميبي عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لحاجة الفريق إلى مجهوداته خلال فعاليات الموسم الجديد.

وودع منتخب نامبيا التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٢ بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها على أرضه و وسط جماهيره أمام منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، استمرار الراحة التي منحها للاعبين لمدة يومين إضافيين، على أن يستكمل الفريق تدريباته اعتبارًا من غدا الجمعة.

ويستعد الدراويش لموقعة الأهلي المرتقبة في الجولة الافتتاحية من الدوري المصرى، في لقاء لم يتم تحديد موعده أو مكان إقامته النهائي بعد.

وعاد الفريق الأول بالإسماعيلي أمس الثلاثاء إلى الاسماعيلية، بعد معسكر دام في الإسكندرية ما يزيد عن أسبوعين وتخلله خمسة مباريات ودية.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء في النواحي الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدوري العام في نسختها الجديدة والمقرر لها في الخامس و العشرون من الشهر الجاري.

وطالب مسئولو النادي الإسماعيلي، بخوض مباراة الأهلي، بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 /2022، على استاد الإسماعيلية.

واستقر مسئولو النادى الإسماعيلى على مخاطبة رابطة الأندية المحترفة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المباراة على ملعب الإسماعيلية، وذلك عقب سماح الأمن بدخول الجماهير بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى فى الحصول على كافة الموافقات من أجل مواجهة الأهلى على استاد الإسماعيلية فى افتتاح مسابقة الدوري فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة وتقديم بداية قوية تحت قيادة المدرب الجديد طلعت يوسف .





