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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تجسيد دور أم إسلام جمال.. نادين: المخرجة اتخضت من شكلي| فيديو

نادين
نادين

أكدت الفنانة نادين أنها لم تقلق من نجسيد دور والدة الفنان إسلام جمال ضمن أحداث حكاية مسلسل “عائلة جيجي”، الذى يعد واحدة من حكايات مسلسل “وراء كل باب”. 

 

وأكدت نادين خلال ندوة بموقع صدى البلد ، أنها لم تخش من هذا الأمر، لأن هناك صديقة مقربة لها تزوجت فى سن مبكر وأنجبت شابا فى هذا السن.

 

وأضافت: "أنا فى الحقيقة أم لثلاثة أولاد لكن أكبرهم يبلغ عمره 16 عاما، إضافة إلى أننى ليس لدى هذة الحساسيات". 

 

وأكملت نادين: "القائمون على العمل فؤجئوا بشكلى على الحقيقة قبل تصوير العمل بيوم، وأنه فعلياً لا يمكن أن أكون أم لشاب فى هذا العمر، لكننا قررنا خوض التحدي". 

 

وتابعت: أن مخرجة العمل قالت لى “أنا اتخضيت من شكلك”، لأن المكياج الذى ظهرت به ضمن أحداث مسلسل “ليالى أوجينى”، كان يعطى إحياء للمشاهد بأننى أكبر من سنى الحقيقي.

 

 

وكانت الفنانة نادين كشفت عن العوامل التى جذبتها للموافقة على القيام ببطولة حكاية “ عائلة جيجى ” ، التى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” . 

 

أكدت نادين خلال ندوة بموقع صدى البلد ، ان فكرة تقديم عمل درامى فى 5 حلقات فقط ، كانت احدى العوامل التى دفعتها للموافقة على العمل ، خاصة أن الاحداث ستكون مكثفة وتتناسب مع ثمة العصر. 

 

وزن مثالى: 

 

وكانت الفنانة نادين كشفت عن الطريقة التى تتبعها للحفاظ على وزنها، رغم إجادتها طهى العديد من الوجبات الدسمة.

 

وقالت نادين فى ندوة بموقع صدى البلد، إنها تأكل كافة أنواع الأطعمة لكن بكميات ليست كبيرة، مؤكدة أنها تستعين بطبق صغير تضع فيه كميات الأكل.

نادين موقع صدى البلد إسلام جمال وراء كل باب حكاية عائلة جيجي الفنانة نادين عائلة جيجى

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