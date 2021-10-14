حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الخميس حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر وذلك تحت اشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر.



وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر و النقيب تامر عباس و ضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت ٢٧ محضر اشغال طريق، ٨ محاضر نظافة عامة،١١ محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، ٤ محاضر باعة جائلين، وضبط ٦ميكروفون يسبب ازعاج، ١٤محضر مضبوطات متنوعة، والمرور على ١٣ فرش حلوي مولد ، وتحرير ٣١ محضر إزالات.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.