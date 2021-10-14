زوج "بشرى": هي 7 صنايع وبتلاقي وقت لكل حاجة

قال رجل الأعمال سالم هيكل، إن زوجته الفنانة بشرى تستطيع تقسيم وقتها بين التصوير فى السينما والتليفزيون، بالإضافة إلى مشاركتها فى مهرجان الجونة كمدير للعمليات، كما أنها تعطى وقتا إلى الأسرة والمنزل وله شخصياً.



وتابع مازحا خلال حواره بقناة " أون"، من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى،:""بشرى عندها وقت لكل حاجة، للمهرجان وللتمثيل وليا ولكل حاجة، بشرى 7 صنايع، وده من بختي أنا مش بختها هي".



وحضر لمهرجان الجونة، عددا من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.