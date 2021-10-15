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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

سيف الحكيم رائد أعمال
سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

مسيرة حافلة يتمتع بها رائد الأعمال المصري الشاب سيف الحكيم ، رئيس التسويق الإقليمي سابقا لشركة هواتف محمولة شهيرة في روسيا وبعض الدول الأخرى، خاصة بعد تكريمه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عدة أعوام ليبدأ خطوة شخصية حول مساعدة الشباب المصري والعربي في بداية حياتهم، والوقوف بجوار أصحاب ا

 

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وقال سيف الحكيم في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إنه دشن تجربته الشخصية  خلال إقامته في روسيا لمساعدة الشباب بشكل مجاني والتي ستساعدهم في فتح أبواب النجاح أمامهم، من خلال تحديات لتطوير الذات، متابعا أن ذلك يتم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بشكل مجاني.بعد تكريمه من بوتين.. «الحكيم» رائد أعمال مصري يساعد الشباب باختبار في روسيا

وتتيح التجربة لكل من يود الاشتراك فرصة التسجيل سواء مصري أو عربي، وذلك من خلال رابط عبر حسابه الخاص بـ سيف الحكيم، ويقول: "يخوض المتقدم التحدي بعد استكمال البيانات،وأخصص وقتا للرد على الرسائل التي أستقبلها للمساهمة في إفادة الشباب المصري ونقل خبرات وتجربة السفر إليهم".


تكريم بوتين

أعوام طويلة قضاها  سيف الحكيم خارج مصر في مجالات عمل ودراسة مختلفة، وكان قد قضى «الحكيم» 15 عامًا في مجال التسويق، حتى تقلد مناصب عليا وبعدها دشن شركته الخاصة في روسيا، ليقرر بعدها البدء في خطوة نجاح أخرى، من خلال العمل الخاص به، واقتحام مجال ريادة الأعمال، في مجالات مختلفة مثل سياحة، الاستثمار، التجاره، مطاعم وصالات رياضية.

وللمزيد حول التعرف على سيف الحكيم .. تابع الفيديو جراف التالي:

سيف الحكيم روسيا فلاديمير بوتين رائد أعمال مصري تكريم بوتين

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