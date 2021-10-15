شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، استقرارًا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد الارتفاعات الكبيرة أكثر من مرة على مدار الأمس.

حيث زادت الأسعار بمتوسط جنيهين للجرام الواحد، والزيادة الثانية التي تراوحت بين 1 و3 جنيهات للجرام الواحد، قبل أن تقفز مرة أخرى بمقدار 7 جنيهات لكل جرام وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو896 جنيها، بعد أن كانت بختام تعاملات الامس 882 للجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 784 جنيها لجرام الذهب الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 672 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 523 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,866 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,272 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 896,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية