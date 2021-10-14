استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14-10-2021.

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 669 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 780 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وشهدت محافظة أسوان العديد من الأحداث علي مدار الـ 24 من أمس الثلاثاء، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من 9 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة شخص، فى حملة على المتهمين بالتنقيب عن الذهب فى الجبال الشرقية بمحافظة أسوان.

فيما قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالمرور الميدانى والتعامل مع أسرة بلا مأوى تقيم بحديقة الورد بمدينة أسوان .