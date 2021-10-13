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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-10-2021

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 13-10-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء الموافق 13  أكتوبر 2021، ارتفاعا في مستهل التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بحيث زادت الأسعار بمقدار جنيهان للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 882 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 772 جنيها لجرام الذهب الواحد.

 

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 662 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 515 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,439 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,176 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 882,286 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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