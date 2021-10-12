نشرة أخبار العالم | السعودية تحذر رعاياها بهذه الدولة.. جيش إثيوبيا يهاجم تيجراي بشكل وحشي.. أسعار الذهب بالأسواق العالمية اليوم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالأسواق العالمية | تفاصيل



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشأن التضخم، ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ في خفض التحفيز الاقتصادي.

وصعدت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1759.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % أيضا إلى 1761.40 دولار.

وقال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكاس، إن ”أزمة الطاقة تواصل الهيمنة على معنويات السوق، لأن هناك مخاوف من أن التضخم الآن قد لا يكون عابرا بالقدر الذي كان متوقعا في وقت سابق، وهو ما يدعم أسعار الذهب“.

وأثرت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن أزمة طاقة عالمية ومشاكل ديون لدى إيفر جراند الصينية على الأسهم الآسيوية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.56 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.4 % إلى 1012.48 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 2097.24 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر عند 2182.67 دولار، أمس الاثنين.

تحذير شديد اللهجة من القنصلية السعودية لرعاياها بهونج كونج



أصدرت قنصلية السعودية في هونج كونج ومكاو، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين الموجودين من إعصار كومباسو، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة.

وذكرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تهيب القنصلية بالمواطنين الموجودين في هونج كونج، توخي الحيطة والحذر؛ نظراً لإعلان هيئة الأرصاد عن توقعها بتعرُّض المنطقة لإعصار (من الدرجة الثامنة) الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.

وأضافت: حفظ الله الجميع من كل مكروهٍ، وفي حال الحاجة إلى المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ 85296664741+.

وكان الإعصار كومباسو ضرب الفلبين خلال الساعات الماضية، وأسفر عن قتلى ومصابين؛ حيث أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين، اليوم الثلاثاء.

جيش إثيوبيا يشن هجوما بريا ضد قوات تيجراي



شن الجيش الإثيوبي، هجوماً برياً على كل الجبهات في إقليم تيجراي بما يشمل منطقة أمهرة شمال البلاد، ضد قوات جبهة تحرير تيجراي.

وقالت جبهة تيجراي في بيان لها، إن تهديد أبي أحمد بشن هجوم لغزو تيجراي مجدداً قد بدأ تنفيذه رسميا، وفق وكالة "فرانس برس".

وتابعت الجبهة في بيانها أنه "في صبيحة 11 أكتوبر 2021، أطلق الجيش الإثيوبي بمؤازرة قوات من أمهرة هجمات منسّقة على كل الجبهات".

كذلك، أشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى مئات الآلاف من المقاتلين النظاميين وغير النظاميين، تحظى قوات الإبادة الجماعية هذه بإسناد من المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلات، بما لا يترك مجالاً للشك بوجود نية إبادة لديها.

بدوره، قال المتحدث باسم الجبهة جيتاشو ريدا، إنه على الرغم من الهجوم الجديد كانت القوات لم تصل بعد إلى تيجراي صباح الاثنين.

وقال إن الجبهة لا علم لها بانخراط القوات الإريترية التي سبق أن دعمت الجيش الإثيوبي في الحرب التي استمرت 11 شهرا.