ديكتاتور ومريض نفسي.. بلاتر يفتح النار على إنفانتينو رئيس الفيفا

شنّ السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هجومًا حادًا على مواطنه جياني إنفانتينو، واصفًا إياه بـ الدكتاتور الذي يتعامل وكأنه فوق القانون.

وقال بلاتر في تصريحات مثيرة للجدل نقلتها مجلة “دير شبيجل” الألمانية، إن إنفانتينو يتصرف بطريقة تعكس شعوره بأنه لا يخضع لأي قيود، مضيفًا أن أشخاصًا داخل أروقة فيفا أخبروه بأنه لا يُسمح لأحد باستخدام المصعد برفقة رئيس الاتحاد الدولي.

ولم يتوقف هجوم رئيس فيفا السابق عند هذا الحد، بل أطلق تصريحًا مثيرًا للجدل بشأن إنفانتينو، قائلًا إنه “لا يعرف حدودًا ولا يفهم شيئًا من هذا”، قبل أن يذهب إلى حد الإشارة إلى أنه ربما يحتاج إلى الإيداع في مستشفى للأمراض النفسية.

تصريح صادم

وتأتي تصريحات بلاتر في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو بسبب عدد من القرارات والمقترحات المتعلقة بمستقبل كرة القدم، أبرزها فكرة طرح حقوق تنظيم كأس العالم 2030 أمام المستثمرين بهدف تعظيم العوائد المالية، وهو المقترح الذي واجه رفضًا واسعًا من عدة اتحادات أوروبية، قبل أن يتراجع عنه رئيس فيفا.

ورغم الجدل المحيط بإدارته وسياساته، لا يزال إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عامًا، المرشح الأبرز للفوز بولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الانتخابات المقرر إقامتها في 18 مارس 2027، بالتزامن مع مؤتمر فيفا بالعاصمة المغربية الرباط.