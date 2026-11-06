منافس مفاجئ يهدد عرش إنفانتينو ويعلن الترشح لرئاسة الفيفا

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحديًا جديدًا قد يهدد استمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن مسؤول ياباني بارز ترشحه لمنافسته في الانتخابات المرتقبة لرئاسة الاتحاد الدولي، والمقرر إجراؤها خلال مارس من العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بالنسبة لإنفانتينو، الذي يواجه موجة من الانتقادات والضغوط المتزايدة بشأن عدد من القرارات والملفات المثيرة للجدل داخل المؤسسة المسؤولة عن إدارة كرة القدم العالمية.

كوزو تاشيما يدخل سباق رئاسة الفيفا

وأعلن كوزو تاشيما، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم، خوضه سباق الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا، ليصبح منافسًا محتملًا لإنفانتينو على قيادة الكرة العالمية.

وأكد تاشيما، في بيان رسمي نقلته صحيفة «أبولا» البرتغالية، أن قراره بالترشح يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والاستفادة من المعايير التي نجحت كرة القدم اليابانية في تطبيقها خلال السنوات الماضية.

وأشار المسؤول الياباني إلى أنه يسعى للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لكرة القدم، مؤكدًا أن الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته الإدارية ستساعده في خوض هذا التحدي والعمل على تطوير اللعبة على المستوى الدولي.

أزمات وانتقادات تحاصر إنفانتينو

ويأتي إعلان ترشح تاشيما في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى جياني إنفانتينو، على خلفية عدد من الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

ومن أبرز هذه الملفات المشروع المثير للجدل المتعلق بطرح حصص من الفيفا أمام مستثمرين خارجيين، إلى جانب اتهامات وشبهات مالية أثيرت بشأن إدارة بعض الملفات داخل المؤسسة، وهي أمور ساهمت في تصاعد المطالبات بمراجعة سياسات القيادة الحالية.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على رئيس الفيفا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، التي قد تشهد منافسة أكثر صعوبة مقارنة بالفترات السابقة.

هل يفقد إنفانتينو السيطرة على عرش كرة القدم؟

ويمثل دخول كوزو تاشيما السباق تطورًا لافتًا، خصوصًا أن المرشح الياباني يطرح خطابًا يركز على الشفافية والنزاهة وتطوير منظومة كرة القدم.

ومع ذلك، لا يعني إعلان الترشح وحده حسم المنافسة أو ضمان حدوث تغيير في قيادة الفيفا، إذ ستظل الحسابات الانتخابية ومواقف الاتحادات الوطنية وقدرة المرشحين على حشد الدعم عوامل حاسمة في تحديد هوية الرئيس المقبل.

وتترقب الأوساط الرياضية العالمية تطورات السباق الانتخابي، وسط تساؤلات بشأن قدرة إنفانتينو على الحفاظ على موقعه، أو نجاح منافسه الياباني في إحداث مفاجأة تقلب موازين القيادة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.