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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد الفيفا يتفقد مركز المنتخبات الوطنية ويشيد بالمنشآت والملاعب

صورة من الجولة
صورة من الجولة
إسلام مقلد

أجرى وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» زيارة تفقدية إلى مركز المنتخبات الوطنية، بصحبة الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، للاطلاع على الإمكانات المتاحة والمنشآت الرياضية التي يضمها المركز، والوقوف على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمنتخبات الوطنية.

وشملت الجولة تفقد الملاعب المخصصة للتدريبات، وزيارة فندق الإقامة والتعرف على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، كما تفقد الوفد صالة الجيم والتجهيزات الخاصة ببرامج الإعداد البدني، بالإضافة إلى قاعات المحاضرات المخصصة للاجتماعات الفنية والتثقيفية، وغيرها من المرافق والخدمات التي يوفرها المركز لخدمة المنتخبات الوطنية، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه من إمكانات وتجهيزات داخل المركز.

تأتي الزيارة على هامش الزيارة الرسمية لوفد الفيفا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات «فيفا للأمام» (FIFA Forward)، والحوكمة المالية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل متخصصة لنظام الانتقالات الدولية (TMS).

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مركز المنتخبات الوطنية الدكتور مصطفى عزام

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