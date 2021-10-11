عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم|مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات بالعراق.. محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية السعودية للاستثمار

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

التيار الصدري يعلن تصدره نتائج انتخابات العراق

كشفت نتائج أولية ومسئولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري في العراق عن أن رجل الدين مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

من هو مقتدى الصدر؟

على مدار سنوات، سواء في الانتخابات أو عند تشكيل الحكومات وخلال المفاوضات أو حتى في الاحتجاجات، يبحث الجميع في العراق عن اسم مقتدى الصدر، فمن هو ذلك الرجل القوي الذي بات يدير الدفة السياسية في البلاد؟.

كيف سقط نائب البغدادي في قبضة العراق؟

في ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وعقب عملية استخباراتية معقدة، أعلن العراق، الإثنين، القبض على سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية السعودية للاستثمار

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أول رد من وزير الداخلية الفرنسي على الرئيس الجزائري

رد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، على ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص جزائريين تستعد فرنسا لإبعادهم عن ترابها.

الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

دعت منظمة الصحة العالمية وأكثر من 400 هيئة صحية تمثل 45 مليون ممرض وطبيب ومهني طبي في العالم، إلى اتخاذ إجراءات رادعة بشأن أكبر تهديد للصحة يواجه البشرية في ظل جائحة فيروس كورونا وفي ظل كوارث أخري تهدد البشرية.

رفعت الأسد يظهر مع أولاده في دمشق

بعد أيام من الإعلان عن عودة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى سوريا، نشر دريد نجل رفعت الأسد صورة يظهر فيها والده إلى جانب حفيدته شمس.

الجيش الإيراني يعلن عن إجراء مناورات عسكرية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بتنفيذ الجيش الإيراني مناورات عسكرية لمنظومة دفاعها الجوي.

وزير خارجية طالبان: نريد علاقات خاصة مع الخليج

أكد أمير خان متقي وزير الخارجية في حكومة طالبان، إن الحركة تريد علاقات خاصة مع دول الخليج، وكذلك علاقات إيجابية مع الاتحاد الأوروبي.

أنقذ جو بايدن من رصاص طالبان.. كواليس تهريب مترجم أفغاني

نجح المترجم الأفغاني الذي ساعد في إنقاذ جو بايدن ( الرئيس الأمريكي الحالي) عام 2008 عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية، في الفرار من أفغانستان إلى باكستان، وفق ما ذكرت صحيفة  "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

العراق اخبار العالم مقتدي الصدر الانتخابات العراقية السعودية ولي العهد محمد بن سلمان الاستراتيجية السعودية للاستثمار الجزائر فرنسا

موضوعات متعلقة

أول تعليق للخارجية الروسية على انتخابات العراق: نحترم إرادة الشعب

السلاح بيد الدولة.. أول قرار من مقتدى الصدر بعد تصدر انتخابات العراق

ترشيحاتنا

تزامنا مع هطول الأمطار.. نصائح مهمة لقائدي السيارات على الطرق

دعاء مستجاب في المطر .. ردده بهذه الصيغة للرزق والزواج

فائدة قراءة سوة الملك قبل النوم .. تشفع لصاحبها

خطة الأزهر لسد العجز في المدرسين واستيعاب الأعداد الكبيرة .. تعرف عليها

بلاش تحامل على الحضري.. محمد عمارة يوجه رسالة للجماهير| فيديو

قرار عاجل من التعليم السعودية بشأن الطلاب غير المحصنين ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

الطقس غدا.. أمطار على القاهرة والجيزة ودرجة الحرارة في الصعيد مرتفعة

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ