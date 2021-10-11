نشرة أخبار العالم|مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات بالعراق.. محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية السعودية للاستثمار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

التيار الصدري يعلن تصدره نتائج انتخابات العراق

كشفت نتائج أولية ومسئولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري في العراق عن أن رجل الدين مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

من هو مقتدى الصدر؟

على مدار سنوات، سواء في الانتخابات أو عند تشكيل الحكومات وخلال المفاوضات أو حتى في الاحتجاجات، يبحث الجميع في العراق عن اسم مقتدى الصدر، فمن هو ذلك الرجل القوي الذي بات يدير الدفة السياسية في البلاد؟.

كيف سقط نائب البغدادي في قبضة العراق؟

في ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وعقب عملية استخباراتية معقدة، أعلن العراق، الإثنين، القبض على سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية السعودية للاستثمار

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أول رد من وزير الداخلية الفرنسي على الرئيس الجزائري

رد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، على ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص جزائريين تستعد فرنسا لإبعادهم عن ترابها.

الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

دعت منظمة الصحة العالمية وأكثر من 400 هيئة صحية تمثل 45 مليون ممرض وطبيب ومهني طبي في العالم، إلى اتخاذ إجراءات رادعة بشأن أكبر تهديد للصحة يواجه البشرية في ظل جائحة فيروس كورونا وفي ظل كوارث أخري تهدد البشرية.

رفعت الأسد يظهر مع أولاده في دمشق

بعد أيام من الإعلان عن عودة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى سوريا، نشر دريد نجل رفعت الأسد صورة يظهر فيها والده إلى جانب حفيدته شمس.

الجيش الإيراني يعلن عن إجراء مناورات عسكرية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بتنفيذ الجيش الإيراني مناورات عسكرية لمنظومة دفاعها الجوي.

وزير خارجية طالبان: نريد علاقات خاصة مع الخليج

أكد أمير خان متقي وزير الخارجية في حكومة طالبان، إن الحركة تريد علاقات خاصة مع دول الخليج، وكذلك علاقات إيجابية مع الاتحاد الأوروبي.

أنقذ جو بايدن من رصاص طالبان.. كواليس تهريب مترجم أفغاني

نجح المترجم الأفغاني الذي ساعد في إنقاذ جو بايدن ( الرئيس الأمريكي الحالي) عام 2008 عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية، في الفرار من أفغانستان إلى باكستان، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.