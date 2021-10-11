التيار الصدري يعلن تصدره نتائج انتخابات العراق

كشفت نتائج أولية ومسئولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري في العراق عن أن رجل الدين مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وبحسب التقارير والنتائج الأولية، حصل التيار الصدري على 73 مقعدا في البرلمان العراقي.

وجاءت مقاعد الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالعراق كالتالي" تحالف تقدم 38، ائتلاف دولة القانون 37، الحزب الديمقراطي الكردستاني 32، تحالف كردستان 17، الاتحاد الوطني الكردستاني 15، تحالف عزم ١٥، تحالف الفتح 14، حركة امتداد 9، الجيل الجديد 9، الاتحاد الإسلامي 4، حركة بابليون 4 مقاعد، تصميم 3، تيار الحكمة 2، ائتلاف النصر 2".

فيما قالت وكالة "رويترز" إن المصادر لم تتمكن من تأكيد عدد المقاعد الدقيقة الذي فاز به الصدر بناء على النتائج الأولية لكنه عزز وضعه في البرلمان على ما يبدو.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في وقت سابق من اليوم، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إن أكثر من 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت، الأحد، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بلغت 41%.

وأوضحت المفوضية في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنها تلقت 25 شكوى فقط خلال العملية الانتخابية، مشددة على أنها نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة "كما وعدت".

وأضافت أن خطة تأمين العملية الانتخابية في العراق لم تشهد أي مظاهر مسلحة، مشيرة إلى أن الانتخابات أجريت للمرة الأولى منذ سنوات دون الحاجة إلى فرض حظر للتجول.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويت الخاص والعام، لافتاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 200 مخالف حاولوا التأثير على الانتخابات.