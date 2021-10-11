بعد اتهامه بالكذب.. أول رد من وزير الداخلية الفرنسي على الرئيس الجزائري

رد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، على ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص جزائريين تستعد فرنسا لإبعادهم عن ترابها.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، قالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي، إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى لعلاقتها بالتطرف والذين تعتبرهم فرنسا الأكثر خطورة.

كما أكدت مصادر أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت اليوم نحو 7730 قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك بعد اتهام الرئيس الجزائري لوزير الداخلية الفرنسي بارتكاب كذبة كبيرة.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، إن دارمانان تفوه بكذبة كبيرة، مستعملا الاسم الأوسط للوزير وهو اسم جده الجزائري الذي حارب بجانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أنه لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم.

وأكد تبون، أن القائمة التي وصلت الجزائر عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16.

وأضاف: "لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، كما يوجد بينهم من يحملون جنسيتين وليس لديهم عائلة هنا".