عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتهامه بالكذب.. أول رد من وزير الداخلية الفرنسي على الرئيس الجزائري

جيرالد دارمانان وعبد
جيرالد دارمانان وعبد المجيد تبون

رد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، على ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص جزائريين تستعد فرنسا لإبعادهم عن ترابها.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، قالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي، إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى لعلاقتها بالتطرف والذين تعتبرهم فرنسا الأكثر خطورة.

كما أكدت مصادر أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت اليوم نحو 7730 قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك بعد اتهام الرئيس الجزائري لوزير الداخلية الفرنسي بارتكاب كذبة كبيرة.

الجزائر لم تعد مستعمرة.. تبون: عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة بـ"الاحترام"

لم نحترم سيادة أي شعب.. ماكرون يعترف : تدخل فرنسا في ليبيا كان خطأ

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، إن دارمانان تفوه بكذبة كبيرة، مستعملا الاسم الأوسط للوزير وهو اسم جده الجزائري الذي حارب بجانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أنه لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم.

وأكد تبون، أن القائمة التي وصلت الجزائر عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16.

وأضاف: "لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، كما يوجد بينهم من يحملون جنسيتين وليس لديهم عائلة هنا".

فرنسا الجزائر وزير الداخلية الفرنسي الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون جيرالد دارمانان الداخلية الفرنسية

موضوعات متعلقة

كولونيا.. مدينة ألمانية تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

بعد ارتفاع عدد الوفيات.. الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

اشتعال الصراع.. كوريا الشمالية تعلن العصيان في وجه أمريكا بالأمم المتحدة

جيش الاحتلال يعلن إجراء تدريبات طارئة.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

المبعوث الأمريكي يكشف مفاجآت بشأن أزمة المناخ العالمية

مقتل 5 جنود هنود واعتقال مئات المدنيين.. تفاصيل أعنف معارك إقليم كشمير

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يعلن عن إجراء مناورات عسكرية

308 حالات وفاة.. فيروس كورونا يعصف بإثيوبيا

ترشيحاتنا

والد ريهام عبد الغفور معلقًا على ظهورها بشورت: الدين قال أيه؟

بعد مراوغة الحارس.. عمر مرموش يهدر هدفا محققا أمام ليبيا

حكم الظلم وعقوبة الظالم .. الإفتاء: الله يعجل عقوبته في الدنيا

انفعل على عصام الحضري .. محمد الشناوي يخرج مصابا فى لقاء ليبيا

رئيس الوزراء يستكمل مناقشة ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية.. مدبولي: الهدف هو مساندة المطور العقاري الجاد والحفاظ على حقوق الحاجزين

بعد إصابة طويلة الأمد بـ كورونا.. هذا ما يحدث للجهاز العصبي اللاإرادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

مدبولي: حياة كريمة تجسد ملحمة للتشييد والبناء.. وتستهدف تغيير حياة سكان مصر للأفضل

مستشار الرئيس للصحة: يجب تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا.. فيديو

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ