عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر لم تعد مستعمرة.. تبون: عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة بـ"الاحترام"

صدى البلد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن عودة السفير الجزائري إلى العاصمة الفرنسية، باريس؛ مشروطة بأن يحترم الجانب الفرنسي، الجزائر، احتراما كاملا وتاما.

 

وقال تبون- خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية- إن عودة سفير الجزائر إلى باريس مشروط باحترام تام للجزائر، وعلى فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة.

 

وأضاف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "الجزائر اليوم دولة قوية قائمة بجيشها واقتصادها وشعبها".

 

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور؛ تزامنا مع نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصريحات للرئيس ماكرون، قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".

زلزالان يضربان الجزائر في أقل من 24 ساعة

الجزائر تتهم المغرب بمواصلة الأعمال العدائية ضدها

وأشار ماكرون- في تصريحاته- إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية؛ "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".

 

وشكك الرئيس الفرنسي في وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".

الجزائر تبون فرنسا باريس الرئيس الجزائرى

ترشيحاتنا

وزير التعليم: توزيع 13 مليون وجبة على طلاب المدارس في المحافظات

طارق شوقي: نسبة الحضور أول يوم دراسة أكثر من 95٪

الزناتي وقابيل يفوزان بالمركز الثالث لفئة الـ T1 برالي الساحل الشرقي

طارق شوقي: طورنا التعليم في 3 سنين وبعض الدول حققت ذلك بعد 30 عاما

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة على الصعيد

من أجل التوعية بـ 4 قضايا أساسية|التضامن تطلق «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مستشار الرئيس للصحة يوضح «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة».. فيديو

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة على الصعيد

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

تعدى عليها جنسيا بجوار المقابر.. المشدد 10 سنوات لمتهم خطف فتاة معاقة بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد.. رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ