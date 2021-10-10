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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزالان يضربان الجزائر في أقل من 24 ساعة

الجزائر
الجزائر

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأحد، ولايتي عين الدفلى وميلة، في الجزائر خلال أقل من 24 ساعة.

ووفقا لصحيفة الشروق، قال المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، إنه تم تسجيل هزة أرضية، اليوم الأحد، في الساعة السادسة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي لـ الجزائر.

وأوضح المركز أن قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على مسافة كيلومتر واحد شمال غرب عين البنيان، في ولاية عين الدفلى.

وذكر المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية أخرى، ليلة أمس السبت، في الساعة العاشرة و19 دقيقة بالتوقيت المحلي لـ الجزائر.

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وقال المركز إن قوتها بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، إن مركزها يقع على مسافة كيلومتر جنوب غرب حمالة، في ولاية ميلة.

وكانت الجزائر تعرضت لهزة أرضية في 3 أكتوبر، بقوة 3.4، في ولاية سطيف، وتم تحديد مركزها على مسافة 5 كيلومترات جنوب غرب بني حسين.

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