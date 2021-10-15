فرج عامر: سنواصل مسيرة الإنجازات والتطوير في نادي سموحة

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أن لديه طموح بأن يكون سموحة في عنان السماء، وقال لذلك سنواصل مسيرة الإنجازات، ولأجل ذلك سنواصل التطوير وفرع العلمين خير دليل علي ذلك .

وعلى هامش تكريم الأبطال الرياضيين بالنادي، أضاف عامر، نتطلع لمزيد من التقدم والنجاح والتفوق في شتي المجالات إداريا واجتماعيا ورياضيا وانشائيا مشيرا إلى أن سموحة دخل موسوعة چينس للأرقام القياسية من حيث المساحة.

وشدد على أن فرع العلمين ملك نادى سموحة وباسم نادى سموحة، وقال "دفعنا 150 مليون جنيها، شركة نادى سموحة هى اللي ستبني مدينة سموحة العلمين.

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وكشف عامر أن مصروفات كرة القدم تقارب مصروفات كرة اليد وكرة السلة معا ورغم ذلك الفريق نجح في منافسة الكبار، وقال ليس صحيح ما يتم إثارته لزعزعة استقرار النادي وأعضاء الجمعية العمومية سيشاهدون ذلك في الميزانية .

وأشار إلى أن حملة شجع سموحة حققت نجاحات كبيرة في الشارع السكندري وعرفت الجميع من هم ابطال نادى سموحة مؤكدا أن محبي وعشاق سموحة تبرعوا بغالبية اللافتات في الشوارع والميادين تقديرا لأبطاله.