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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن وبروكسل تتفقان على إطلاق حوار حول روسيا هذا العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إطلاق حوار بشأن علاقاتهما مع روسيا قبل نهاية العام الجاري واستمرار المناقشات حول الصين.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي في أعقاب لقاء المفوض الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، أنهما "رحبا بالعمل الذي أنجز في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الصين واتفقا على عقد لقاء مقبل على المستوى العالي في ديسمبر".

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وأضاف البيان أنهما "اتفقا أيضا على إطلاق الحوار على المستوى العالي بشأن روسيا، ومن المقرر أن يعقد اللقاء الأول قبل نهاية العام الجاري".

جدير بالذكر أن واشنطن وبروكسل اتفقتا على وضع آلية للحوار لتنسيق السياسات تجاه روسيا في يونيو الماضي خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبروكسل.

 

واشنطن الاتحاد الأوروبي الصين الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن روسيا

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