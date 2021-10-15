ضمن برنامج مكافحة الحشرات.. انتهاء حملة الحصاد الصيفى لمكافحة اليرقات والذباب بسيناء

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش شمال سيناء، ختام حملة الحصاد الصيفى لمكافحة اليرقات والذباب البالغ ضمن برنامج مكافحة الحشرات والقوارض ، الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة.



وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، إنه تم تغطية حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ،كما تم تغطية مكان تجميع القمامة فى حى الزهور لحين رفعها فى المكان المخصص لتجميع القمامة بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا القوارض.

محطات الصرف

كما تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ كل ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش



وقد ضم أعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوي ، رئيس الوحدة ومهندس محمود فايز، والمهندسة الهام عايش ، والفنيين كمال السيد ، السيد السنوسي، و السيد عبد الغفور والاستاذ محمد شحاتة وعامل سعيد متولي والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبد اللطيف.