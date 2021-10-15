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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج مكافحة الحشرات.. انتهاء حملة الحصاد الصيفى لمكافحة اليرقات والذباب بسيناء

حملة لمكافحة الحشرات
حملة لمكافحة الحشرات والذباب لمنع انتقال الامراض

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش شمال سيناء، ختام حملة الحصاد الصيفى لمكافحة اليرقات والذباب البالغ  ضمن برنامج مكافحة الحشرات والقوارض  ، الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة.
  

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، إنه تم تغطية حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ،كما تم تغطية مكان تجميع القمامة فى حى الزهور لحين رفعها فى المكان المخصص لتجميع القمامة بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا القوارض.

 

محطات الصرف

كما تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ كل ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش 
 

وقد ضم أعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوي ، رئيس الوحدة ومهندس محمود فايز، والمهندسة الهام عايش ، والفنيين  كمال السيد ، السيد السنوسي، و السيد عبد الغفور والاستاذ محمد شحاتة وعامل سعيد متولي والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبد اللطيف.

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قضايا قري المثلث الأخضر أمام محافظ شمال سيناء

ختام حملة الصيفي مكافحة اليرقات

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