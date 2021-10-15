عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رجائي عطية يحيل "محامي خلع" لجلسة تأديب عاجلة تمهيدا لوقفه عن العمل

صدى البلد

 

قرر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، إحالة المحامي محمد فياض والشهير بـ"محامي خلع"، إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي قام بها المذكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال ظهوره على القنوات الفضائية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وإعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بالقانون، وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية ( برنامج يحدث في مصر ) مع المحامي المذكور في حلقة الخميس 14 أكتوبر 2021، وبعد مطالعة حساب المحامي المشار اليه على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وتضمن القرار: يُطلب المحامي محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة ، تتولى الإدارة القانونية تحديد موعدها واعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال وأقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه تمثله هذه الأعمال و الأقوال والمنشورات من اخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.


وتتولى الإدارة القانونية مخاطبة القناة المشار اليها، والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاستصدار قرار بمنع استضافة المذكور على القناة المذكورة، وعلى أي قناة فضائية لما يسببه ظهوره على النحو الذي ظهر به من مساس بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة وكذا اتخاذ اللازم نحو القنوات التي تتعمد اظهار النماذج السيئة من المحامين بما يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع.

وفيما يلي نص القرار:
في 15/10/2021   ،  بعد الاطلاع على قانون المحاماة    : 
وإعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بقانون المحاماة :
وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية ( برنامج يحدث في مصر ) مع أحد المحامين في حلقة الخميس 14 أكتوبر 2021 .


وبعد مطالعة حساب المحامي المشار اليه على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  .
فقد قررنا :
أولاً : يطلب المحامي / محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة ، تتولى الادارة القانونية تحديد موعدها واعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال و أقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه  تمثله هذه الأعمال و الأقوال والمنشورات من اخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها ، تمهيداً لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية . 


ثانياً : تتولى الإدارة القانونية مخاطبة القناة المشار اليها ، و المجلس الأعلى للإعلام لاستصدار قرار بمنع استضافة المذكور على القناة المذكورة ، وعلى أي قناة فضائية لما يسببه ظهوره على النحو الذي ظهر به من مساس بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة وكذا اتخاذ اللازم نحو القنوات التي تتعمد اظهار النماذج السيئة من المحامين بما يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع.
                                                                                           

المحامين محامي خلع يحدث في مصر mbc مصر محمد فياض

ترشيحاتنا

رد مثير لـ رانيا يوسف على تحولها لـ رجل.. فيديو

سنن يوم الجمعة وثواب التبكير إلى الصلاة.. تضمن شفاعة النبي

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات في لبنان على معرقلي العملية السياسية

"العسومي" يستقبل "بن دغر" عقب وصوله القاهرة للمشاركة في جلسة البرلمان العربي

روسيا: مقتنعون أنه لا بديل عن مبدأ حل الدولتين

السعودية تعلق على أوضاع لبنان المتوترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

رجائي عطية يحيل "محامي خلع" لجلسة تأديب عاجلة تمهيدا لوقفه عن العمل

لأول مرة.. إسرائيل تجتمع بـ 6 دول عربية على طاولة واحدة بـ الإمارت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل نادي سموحة.. بهاء سلطان ودياب يتألقان في الإسكندرية

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ