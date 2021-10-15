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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي مهاجما حكم مباراة الأرجنتين وبيرو: يفعل نفس الشيء في مبارياتنا

ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتيم

هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، حكم مباراة التانجو وبيرو، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس آيرس، في الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "كانت مباراة صعبة، بسبب قوة الرياح، وتضييق المساحات من جانب منتخب بيرو، ولكن الحكم يفعل نفس الشيء عندما يظهر في مبارياتنا، يبدو أنه يفعل ذلك عن عمد".

وتابع ميسي:" لكن مرحبا، حققنا 3 نقاط مهمة، تقربنا من تحقيق الهدف".

وقطع منتخب الأرجنتين خطوة جديدة، نحو التأهل إلى كأس العالم  2022، بالفوز على بيرو، بهدف دون رد.

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أحرز، لاوتاررو مارتينيز نجم انتر ميلان الإيطالي هدف منتخب الأرجنتين الوحيد فى الدقيقة 43 من زمن المباراة، من ضربة رأسية فشل حارس بيرو فى التصدى لها

بينما أهدر منتخب بيرو ركلة جزاء بأقدام اللاعب يوشيمار يوتون فى الدقيقة 65 عقب اصطدامها بالعارضة.

ترتيب الأرجنتين وبيرو:

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بينما تجمد رصيد بيرو، عند 11 نقطة، في المركز التاسع.

ميسي الأرجنتين بيرو الأرجنتين ضد بيرو كأس العالم 2022

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