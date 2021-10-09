ميسي يستبعد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أو كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية:" سأختار اثنين من فريقي، للتصويت لها في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهما كيليان مبابي ونيمار".

تابع ميسي، بعد ذلك يأتى روبرت ليفاندوفسكي “ مهاجم بايرن ميونخ” الذي قضى موسما، عظيما، وكريم بنزيما “لاعب ريال مدريد”، الذي ظهر بشكل رائع أيضا.

تواجد صلاح .. قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية:

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول"، أعلنت أمس الجمعة، عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم،لعام 2021، وذلك من القائمة التي تضم 30 لاعبًا.

وضمت القائمة 30 لاعبًا، وهم كل من: "ميسي – رونالدو – ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونوـ كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا ".

كما ضمت القائمة: "باريلا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – محمد صلاح – رحيم ستيرلينج ".

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو، نظرا لتتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.