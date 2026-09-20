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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران: مطار العلمين يشهد نموًا 30%.. والرئيس وجه بزيادة طاقته الاستيعابية

مداخلة وزير الطيران
مداخلة وزير الطيران
محمد البدوي

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تحقيق مطار العلمين الدولي نموًا في حركة التشغيل بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن المطار أصبح أحد المطارات المهمة في دعم الحركة السياحية بمنطقة الساحل الشمالي.

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معدلات نمو المطارات عالميًا تتراوح في المتوسط بين 4 و5% سنويًا، بينما سجل مطار العلمين هذا العام زيادة ملحوظة في الحركة وصلت إلى نحو 30%، رغم كونه مطارًا موسميًا.

رفع الطاقة الاستيعابية للمطار 

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن آخر اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد توجيهًا واضحًا بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين الدولي، لافتًا إلى أن الوزارة كانت قد عرضت رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو مليوني راكب سنويًا.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تضمنت دراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى مستويات أكبر، بما يتناسب مع النمو المتوقع في الحركة السياحية والطيران بمنطقة الساحل الشمالي.

وأكد وزير الطيران أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات والدراسات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بالمشروع، موضحًا أن عملية التطوير قد تتم من خلال جهات الدولة أو عبر مشاركة المستثمرين وفقًا لما ستسفر عنه الدراسات والقرارات النهائية.

استيعاب الزيادة المتوقعة

وشدد على أن التوسع في مطار العلمين يأتي في إطار الاستعداد للنمو المتزايد في الحركة السياحية والطيران، ورفع قدرة المطارات المصرية على استيعاب الزيادة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وزير الطيران الحركة السياحية وزير الطيران المدني مطار العلمين

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