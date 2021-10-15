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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون بين زراعة الفيوم وهيئة تعليم الكبار لتفعيل البرتوكول المشترك

وكيل الوزارة أثناء
وكيل الوزارة أثناء اللقاء

عقد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا بديوان عام المديرية بقاعة الاجتماعات مع هيئة تعليم الكبار بالفيوم و مديري الإدارات الزراعية و الارشاد الزراعي والتعاون والإصلاح الزراعي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و ذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي و رجب فاروق إمبابى مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم  لتعاون المشترك لانطلاق تفعيل البرتوكول المشترك واليات التعاون بين الهيئة ومديرية الزراعة .

وشهد اللقاء آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الزراعة بالفيوم والهيئة العامة لتعليم الكبار، والبدء في تنفيذ برنامج محو الأمية لأهالي المحافظة خلال الفترة القادمة.


كما تم مناقشة خطة التعاون بين مديرية المديرية وفرع الهيئة للقضاء على اﻷمية بمحافظة الفيوم ، للوصول إلى ان تكون خالية من اﻷمية، والتأكيد على تضافر كافة الجهود الحكومية، والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية.

 

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تعاون زراعة الفيوم تعليم الكبار برتوكوت مشترك

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