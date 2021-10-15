بينهم طفلتان.. إصابة 5 أشخاص في حريق منزلين بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بحروق من الدرج الثاني والثالثة، اثر نشوب حريق بأحد المنازل بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وامتداد النيران إلى المنزل المجاور له.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق في منزل دائرة المركز، ووجود المُصابين.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك المدعو “بخيت. ش. ف - 30 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام”، وامتدت النيران لمنزل مجاور ملك المدعو “إبراهيم ش أ - 65 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز”.

تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبالفعل تم السيطرة عليها قبل امتدادها اكثر من ذلك.

ونتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل الأول بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم، ووالدته "نوال. ف. ز - 58 عاما - ربة منزل، وتقيم بذات الناحية - مصابة بحروق بالوجه واليدين، والطفلة جني ب ش ف - 5 اعوام - مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه.

والطفله "مرستو. ب. ش. ف" البالغة من العمر ثمانية أشهر، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه، نجلتي الأول، ز زوج شقيقة الأول "روبيل. ع. ر" 29 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية مصاب بحروق بالساقين.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي عدا الأخير تم حجزة بالمستشفى المركزي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.