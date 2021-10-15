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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي يواجه طنطا في دوري المرتبط

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي  مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع فريق طنطا في ثاني جولات الدورة المجمعة الأولى من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.


من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، ويسعى رجال سلة الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في الفترة الأخيرة بعد أن استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق الطيران بنتيجة ٧٨-٤٩.


ويلتقي فريق١٨ سنة المرتبط لكرة السلة بالنادي الأهلي مع فريق طنطا في الرابعة عصراً على صالة نادي الاتحاد.


وكان فريق مرتبط ١٨ سنة لكرة السلة بالنادي قد حقق الفوز على نظيره فريق الطيران بنتيجة ٨٦-٢٤ في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على صالة نادي سموحة في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

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