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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك في كينيا.. تدريبات ترفيهية للاعبين

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات ترفيهية خلال التدريب الأساسي الذي أقيم على ملعب نيايو الوطني استعدادا للقاء توسكر الكيني.

وكان الجهاز الفني قد قرر النزول بالحمل التدرييي خلال المران الأخير حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مباراة الغد.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

الزمالك نادي الزمالك توسكر الكيني الزمالك ضد توسكر دوري ابطال افريقيا

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