مران لحراس الزمالك على سرعة رد الفعل قبل مواجهة توسكر الكيني

أدى محمد أبوجبل ومحمد عواد ثنائي حراسة المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس خلال التدريب الأساسي الذي أقيم على ملعب نيايو الوطني استعدادا للقاء توسكر الكيني.

وركز مدرب الحراس على تدريب أبوجبل وعواد على التعامل مع الكرات العرضية وتدريبات سرعة رد الفعل.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.