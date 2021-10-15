كارتيرون: مواجهة الزمالك وتوسكر صعبة ولا تنسوا ماحدث بـ الكونفدرالية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة توسكر الكيني، موضحا أن الفريق الأبيض وصل مبكرا للتعود على الأجواء في كينيا قبل المباراة.

وشدد كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ملعب نيايو الوطني على أن الزمالك يضم العديد من اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخبات.

وأضاف كارتيرون أن مباريات دوري أبطال أفريقيا تكون قوية، مشيرا إلى أن توسكر فريق جيد ولكن الزمالك يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكشف المدير الفني للفريق الأبيض عن تذكيره للاعبين بخسارة الزمالك من جورماهيا في كينيا خلال الكونفدرالية بالرغم من عدم تواجده مع الفريق لمطالبتهم بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد في المباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

