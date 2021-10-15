كارتيرون: الزمالك يحترم توسكر.. وهدفنا بلوغ دور المجموعات

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن دوري الأبطال يضم العديد من الفرق القوية في النسخة الجديدة للبطولة.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الزمالك وتوسكر الكيني إنه قام بتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للمباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل للدور التالي في البطولة، مشيرا إلى أنه يريد الفوز على توسكر الكيني ويعلم أن المنافس فريق قوي وحقق لقب السوبر المحلي مؤخرا.

وأكد كارتيرون أنه يفكر في البطولة الأفريقية خطوة بخطوة، موضحا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وتقديم مباراة قوية بالرغم من قوة المنافس، مضيفا أنه يسعى أولا للتأهل لدور المجموعات كخطوة أولى.

وشدد على أنه يجب أن يكون لدى فريقه دوافع قوية وروح كبيرة في لقاء الغد، مضيفا أنه يحترم الفريق المنافس ولكنه سيلعب للفوز.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.