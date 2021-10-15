حمدوك: السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تهدد البلاد بأكملها

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، أن السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي والبلاد بأكملها.

وقال حمدوك في كلمة متلفزة: “لن يسامحنا التاريخ إن لم نصل بالانتقال إلى نهايته المرجوة وأجريت مشاورات مطولة مع أطراف الأزمة لمحاولة احتواء الوضع”.

وأضاف: “يجب الاتفاق على مشروع وطني بين قوى الثورة السودانية وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تفاجئنا”.

وتابع قائلا: “كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة إلى فرصة تحذر الجميع من الخطر المحدق ببلادنا وتعذر النجاح يأتي نتيجة صراع وانقسامات عميقة ويجب الانحياز لتحقيق شعارات الثورة”.

وأردف “الانقلاب الفاشل خلق خلافات تضع بلادنا في مهب الريح”.

واستطرد رئيس الوزراء السوداني قائلا: “الصراع في السودان ليس بين المدنيين والعسكريين بل بين أنصار الانتقال الديمقراطي وخصومهم ويجب وقف التصعيد بين الأطراف فورا واعتماد الحوار سبيلا للخروج من الأزمة”.

