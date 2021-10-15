حلاوة المولد .. أغنية دينية جديدة لمصطفى السرساوي.. فيديو

قدم المنشد الشاب مصطفى السرساوي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون أغنية دينية جديدة بعنوان “حلاوة المولد” في ذكرى المولد النبوي الشريف.

ولد اسلام السرساوى بقرية جريس مركز أشمون محافظة المنوفية من أسرة تهتم بالقرآن الكريم وجده لأمه القارئ الشيخ محمد شاهين رحمة الله كان أحد أعمدة قراءة القران الكريم وزامل كثيرا من القراء من الرعيل الأول.

كانت بدايته فى قري الريف وهو " الكُتاب " تتلمذ على يد الشيخ فاروق حمودة حتى أتمم الحفظ الى سورة يونس وبعدها من شيخ لشيخ مع الدراسة بالأزهر الشريف حتى أتمم حفظ القران الكريم ومن خلال سماع إذاعة القران الكريم وظهوره فى الاذاعه المدرسية ظهرت الموهبة.

وقال السرساوي لـ صدى البلد: تهتم الباعة فى الأسواق بحلاوة المولد قبل قدوم مناسبة المولد النبوي الشريف بفترة كبيره وجاءت فكرة أغنية حلاوة المولد مختلفة وخارج الصندوق احتفالا بهذه المناسبة على أن تكون حلاوة المولد هى الصلاه على النبى محمد صلى الله عليه وسلم وتكون اجمل هديه تقدم له فى شهر مولده غناء والحان اسلام السرساوى كلمات الشاعر محمد فرغلى تسجيل وتوزيع شادى عبد الوهاب.

