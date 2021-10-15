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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

صدى البلد

هل يمكن أن يصعد منتخب مصر للمركز الخامس في تصنيف الفيفا، قبل قرعة الدور الحاسم والفاصل من تصفيات المونديال؟

مبدئيا الجميع يعلم أن أوائل المجموعات العشرة يتم تقسيمهم لتصنيفين (أول وثاني)، وبالتالي بقاء مصر في المركز السادس حتى موعد القرعة يجعلها تصطدم بأحد منتخبات (السنغال، تونس، المغرب، الجزائر، نيجيريا).

الفرق بين مصر صاحبة المركز السادس ونيجيريا صاحبة المركز الخامس تقريبا 60 نقطة، وهو ما يمكن تداركه قبل قرعة المباراة الفاصلة، لكنها حسابات معقدة.

يتبقى 3 اصدارات جديدة للتصنيف قبل اعتماد التصنيف النهائي وهو أساس  القرعة، والتصنيفات المتبقية ستكون في (21 اكتوبر، 18 نوفمبر، 16 ديسمبر)

فيفا بيعتمد نظام ليس سهل على الاطلاق في التصنيف اسمه (Elo) بيعتمد على معدلات حسابية (Sum)، لتحديد نقاط معينة على حسب المباراة والمنافسة، على سبيل المثال مباراة في تصفيات كأس العالم يتم حسابها ب25 نقطة، مباراة في نصف نهائي كأس العالم ب60 نقطة، وهكذا!!

هل معنى ذلك ان المنتخب حصل على 50 نقطة من الفوز على ليبيا رايح جاي؟! في الحقيقة لا،، لأن هذه النقاط تدخل في عملية حسابية أشد تعقيداً.

ولذلك المعادلة كالتالي ..النقاط = النقاط السابقة + أ × (ب – ج)، علما ان "أ" : نقاط كل مباراة حسب مستواها ونوعها (10 نقاط، تصفيات كاس عالم 25 نقطة، 40 نقطة لو نصف نهائي امم افريقيا وهكذا!!)... أما "ب" : نتيجة المباراة (نقطة للفوز، نصف نقطة للتعادل، صفر للهزيمة).. و"ج": هي النتيجة المتوقعة للمباراة و تساوى = 1\(10(-د\600)+1)، علما بأن "د" = نقاط الفريق الأول - نقاط الفريق الثاني.

وبعد هذه الحسابات المعقدة وجدنا  نيجيريا  اقرب منافسى منتخبنا فى التصنيف والتى  فازت وانهزمت  من افريقيا الوسطي في مباراتي اكتوبر، وهذا يعنى بقاء نقاطها مثلما كانت !.

وبذلك من الوارد وقوع منتخب مصر فى  التصنيف الثانى ومواجهة  نيجيريا أضعف منتخبات التصنيف الأول ووارد حدوث العكس

المسئول عن وقوع مصر في التصنيف الثاني حاليا، هو اتحاد الكرة المصري، الذي أضاع على المنتخب الوطني فرصة لعب عدد كبير من المباريات الودية لمدة أكثر من عام، رغم أنه كانت هناك معسكرات تحضيرية بدون لقاءات رسمية.
جدير بالذكر ان بعد فوز مصر في مباراتي ليبيا ستصبح نقاط مصر في التصنيف القادم 1449  ونيجيريا 1479 وبذلك تحتاج مصر للفوز في مباراتي أنجولا والجابون وتعثر نيجيريا في مباراه من أجل الدخول ضمن الخمسه الاوائل في التصنيف قبل المرحله الاخيره والحاسمه في تصفيات المونديال .

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