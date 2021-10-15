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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدير : طول القامة والصلع لم يسببا لي أي عقدة

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير

قال الفنان أحمد بدير، إن طول القامة والصلع، لم يسببا لي أي عقدة، مؤكدا: جربت ارتداء الباروكة في أحد الأعمال التي قدمتها، ولكن اكتشفت أن الجمهور لم يتقبلن في هذه الحالة.

 

وأضاف أحمد بدير، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي أم سي”، أنه لا يوجد لدي أي عقد، وأتعامل بطيبة مع الجميع وانسى من أساء لي مع الوقت.

 

وأضاف أحمد بدير، شاركت مع المخرج يوسف شاهين في 6 أعمال، وهو عبقري، وقدمت أدوارا صغيرة معه ولكنني استفدت من خبراته الكبيرة. 

 

اتعلمت من يوسف شاهين الكثير

وأشار أحمد بدير إلى أنني تعلمت من يوسف شاهين الكثير، وأن الفن يقدم من أجل متعة.

 

ل الفنان أحمد بدير طول القامة والصلع الباروكة عقد المخرج يوسف شاهين

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