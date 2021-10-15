عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 ميداليات لمصر في بطولة أفريقيا ضمن منافسات كأس العالم للرماية

صدى البلد

حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و 6 ميداليات فضية وميدالية برونزية  فى بطولة افريقيا للرماية للاطباق المروحية، ضمن منافسات  بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية  والتى اقيمت على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية  تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومصر تستضيف المنافسات في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

وجاءت النتائج كالتالى :

فى البطولة المفتوحة:  فاز بالمركز الاول اليكساندرو من ايطاليا و احمد عشرة من مصر الثانى  ولقب افريقيا و ماثيو فرنسا الثالث

فى بطولة الناشئين  : محمد قازم باكستان الاول و يوسف شرف مصر الثانى ولقب افريقيا و يوسف ماضى مصر الثالث

فى السيدات :  ديون روجرز انجلترا الاول وسحر طلعت مصر الثانى ولقب افريقيا  و سيجلندا من فرنسا الثالث

فى بطولة الاساتذة : فاز مجدى شفيق  مصر الاول ولقب البطولة  و كريستوفر من انجلترا الثانى  و ميشيل من امريكا الثالث

فى  الرواد :  اندريا من ايطالى الاول ومحمود الاتربى  بالمركز الثانى  ولقب البطولة و احمد مرسى من مصر الثالث

فى الشباب :  شريف محمود من مصر الاول ولقب افريقيا و فرانسيس انجلترا الثانى و فرجوس انجلترا الثالث


وفى الفرق فى البطولة المفتوحة رجال : حصل الفريق الايطالي علي المركز الاول ، و الفريق المصري المكون من ( يحيي عشرة .. فرانكو دوناتو .. عاطف نعيم ) علي المركز الثاني ، و الفريق الارجنتيني علي المركز الثالث

وفى منافسات الفرق للشباب حصل فريق ايطاليا ايضا علي المركز الاول ، و الفريق المصري المكون ( هاري فارتان .. صلاح قاسم .. ياسين العمدة ) المركز الثاني و الفريق الانجليزي علي المركز الثالث

ولقد حصد اللاعبون المصريون فى الفردى على القاب البطولة الافريقية فى كافة المنافسات  لحصولهم على المراكز الثلاث الاولى وسط لاعبو اوربا

قام بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من  مصر :  عمرو ابو العز ، برج مشجيان ، مجدي شفيق ، صلاح قاسم ، عاطف نعيم ، ايمن عطية ، طارق عثمان ، ميساك ليون  برئاسة احمد العمراوى

 

ترشيحاتنا

هاني رمزي: أعمل بالمسرح من أيام الجامعة.. ومحمد صبحي خرج أجيالا| فيديو

باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه في الدوري الفرنسي

خالد فاروق: أسعار الوحدات المعلن عنها من الدولة عادلة للغاية

مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

لمدة شهر.. زوجة خالد الصاوى تكشف تفاصيل مرضه ومدة غيابه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها

فيديو

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ