9 ميداليات لمصر في بطولة أفريقيا ضمن منافسات كأس العالم للرماية

حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و 6 ميداليات فضية وميدالية برونزية فى بطولة افريقيا للرماية للاطباق المروحية، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية والتى اقيمت على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومصر تستضيف المنافسات في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

وجاءت النتائج كالتالى :

فى البطولة المفتوحة: فاز بالمركز الاول اليكساندرو من ايطاليا و احمد عشرة من مصر الثانى ولقب افريقيا و ماثيو فرنسا الثالث

فى بطولة الناشئين : محمد قازم باكستان الاول و يوسف شرف مصر الثانى ولقب افريقيا و يوسف ماضى مصر الثالث

فى السيدات : ديون روجرز انجلترا الاول وسحر طلعت مصر الثانى ولقب افريقيا و سيجلندا من فرنسا الثالث

فى بطولة الاساتذة : فاز مجدى شفيق مصر الاول ولقب البطولة و كريستوفر من انجلترا الثانى و ميشيل من امريكا الثالث

فى الرواد : اندريا من ايطالى الاول ومحمود الاتربى بالمركز الثانى ولقب البطولة و احمد مرسى من مصر الثالث

فى الشباب : شريف محمود من مصر الاول ولقب افريقيا و فرانسيس انجلترا الثانى و فرجوس انجلترا الثالث



وفى الفرق فى البطولة المفتوحة رجال : حصل الفريق الايطالي علي المركز الاول ، و الفريق المصري المكون من ( يحيي عشرة .. فرانكو دوناتو .. عاطف نعيم ) علي المركز الثاني ، و الفريق الارجنتيني علي المركز الثالث

وفى منافسات الفرق للشباب حصل فريق ايطاليا ايضا علي المركز الاول ، و الفريق المصري المكون ( هاري فارتان .. صلاح قاسم .. ياسين العمدة ) المركز الثاني و الفريق الانجليزي علي المركز الثالث

ولقد حصد اللاعبون المصريون فى الفردى على القاب البطولة الافريقية فى كافة المنافسات لحصولهم على المراكز الثلاث الاولى وسط لاعبو اوربا

قام بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر : عمرو ابو العز ، برج مشجيان ، مجدي شفيق ، صلاح قاسم ، عاطف نعيم ، ايمن عطية ، طارق عثمان ، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى