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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الجونة يعتذر عن عدم استكمال عرض فيلم صيني.. تفاصيل

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

اعتذرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، لضيوفها عن عدم إكمال عرض الفيلم الصيني "ثانية واحدة" اليوم الجمعة.

وجاء عدم عرض الفيلم بسبب خطأ تقني في الترجمة أرجع الجونة السينمائي مصدره لموزع الفيلم، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة. 

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كانت إدارة المهرجان قد أوقفت عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ. وتعد إدارة المهرجان بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل.

تتكون لجان تحكيم مهرجان الجونة من : مسابقة النجمة الخضراء (الممثلة المصرية أروى جودة، المخرج كيفان مشايخ، الصحفية رنا نجار)، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة( المخرج والمنتج المصري تامر عشري، مبرمجة الأفلام أليس خروبي، الممثلة المغربية نادية كوندا، الصحفية والناقدة الإيطالية إي نينا روث، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري).

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون ، بالإضافة إلى المخرجة الأمريكية كيم إيه سنايدر. كما تضم لجنة التحكيم المخرج الأردني الهولندي محمود المساد، والمنتجة الفلسطينية مي عوده ، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا، و تضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، وسارة هوش المؤسس ، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين. 

وتضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو ، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي، وكذلك الناقد والصحفي المصري محمد نبيل، أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت ،إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي ، والمنتج والمخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي.

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