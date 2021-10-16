ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بنصر أكتوبر

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نفذ قصر ثقافة ملوى ورشة فنية "تعليم الرسم بألوان الزيت" قدمها الفنان إيهاب نادي، كما أعدت مكتبة اسحاق قراءة في كتاب "الرجل الذي شق بارليف" تأليف رجب سعد، قدمها جمال عمر ويتناول الكتاب قصة انشاء اسرائيل لخط بارليف بعد احتلال سيناء عام٦٧ وكيف تغلب الجيش المصري على هذا المانع وعبوره خلال حرب ٧٣ وصاحب فكرة المضخات المائية لاختراق الساتر الترابي وهو اللواء المهندس عبد الباقي ذكي يوسف.

قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم وثائقى بعنوان "حرب اكتوبر ١٩٧٣الخالدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، كما ناقشت المكتبة الثقافية بدلجا كتاب بعنوان "إحنا والوطن صحاب" ناقشته سهام فضل الله، بينما نفذ بيت ثقافة دلجا ورشة فنية بعنوان "السادس من أكتوبر" لعزه حلمي سيد.

بجانب عقد بيت ثقافة شركة النيل محاضرة تثقيفية بعنوان "اكتوبر شهر الانتصارات" بمدرسة دماريس الإعدادية، حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا، وتحدث فيها عن المواقف التي حدثت أثناء الحرب وما بعد النصر، كذلك نظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية "عن حرب اكتوبر" قدمها الموهبة حسام حسن، كما نفذت مكتبة بلهاسة الثقافية ورشة فنية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع غاده احمد.