أحمد بدير: لست صاحب مدرسة في الكوميديا.. قصرت في حق نفسي بعد "الزيني بركات".. لا أنسى هذا الموقف لـ أحمد راتب.. ويحب تغيير المفهوم العام لمسرح الدولة لتقديم أعمال عظيمة

أحمد بدير :

صعب أقول أنني صاحب مدرسة في الكوميديا

قصرت في حق نفسي بعد "الزيني بركات"

طول القامة والصلع لم يسبب لي أي عقدة

دوري بـ فيلم الكرنك نقلة في مشواري الفني

يكشف السبب الرئيسي وراء اعتذاره عن العمل في مسرح الدولة

كشف الفنان الكبير أحمد بدير، خلال لقاء له لبرنامج السيرة عبر فضائية “دي ام سي”، عن بداياته، وعن تفاصيل جديدة حول مسرحية “ريا وسكينة”.

ووجه الفنان الكبير رسالة لعدد من الفنانين أبرزهم الراحل سمير غانم، ونور الشريف، والفنان أحمد راتب.

وإليكم أبرز تصريحات الفنان أحمد بدير

قال الفنان أحمد بدير : “صعب أقول أنني صاحب مدرسة في الكوميديا”، مؤكدا أنه تلميذ في مدرسة الكوميديا وقد تأثر بالفنان نجيب الريحاني.

وأضاف أحمد بدير، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي”، “أنا بحط لحظة إنسانية في كل المسرحيات التي أؤديها”.

وتابع الفنان أحمد بدير، أن ترتيبي بين نجوم الكوميديا الأخير، مؤكدا أنه حصل على أكثر مما يستحقه.

وأشار احمد بدير إلى أنه " قصرت في حق نفسي بعد مسلسل “الزيني بركات”، مؤكدا انها كانت بمثابة نقلة رهيبة لي، وكان لا بد أن أقوم بأعمال في نفس مستوى مسلسل “الزيني بركات”.

وسرد الفنان أحمد بدير، أنه عمل في الإذاعة وحصل على 20 جنيها، وعمل في التليفزيون، وقام بعمل مسلسل “على باب زويلة” وأجره كان 12 جنيه.

وأضاف بدير: “أن أي دور كنت بعمله حتى لو جملتين اهتم به كأنني بطل العمل، وأيضا حتى لو دور صغير بإحدى المسرحيات، كنت أخلص فيه وأخلص لجمهوري ”.

وتابع أحمد بدير، أنني قمت بعمل فيلم “الكرنك”، والغربة"، وكانت تلك الأفلام بمثابة نقلة في المجال الفني.

أحمد بدير : لم يكن في خطتي أن أكون فنانا كوميديا

وأشار أحمد بدير إلى أنه لم يكن يخطط أن يكون فنانا كوميديا، مؤكدا "أديت دور كوميدي في مسرحية ريا وسكينة".

وذكر، أن الفنانة شادية لم ترشحه لدور “الشاويش عبد العال” في مسرحية “ريا وسكينة”، مؤكدا أن هذا الدور كان مرشح له أيضا فنانين أخرين، وتواصلت مع هؤلاء الفنانين قبل أدائي الدور.

وأضاف أحمد بدير، ، أن “مسرحية ريا وسكينة” كانت بمثابة الانطلاق لعالم النجومية، مشيرا إلى أنه كافح قبل تلك المسرحية لمدة 16 سنة.

وتابع أحمد بدير: “كنت محظوظ” للعمل مع الفنانة شادية وسهير البابلي، والفنان القدير عبد المنعم مدبولي.

وأشار الفنان أحمد بدير، إلى أنه خلال أدائه للدور في مسرحية “ريا وسكينة”، كان هناك كيميا بينه وبين الجمهور، مؤكدا أنه كان هناك ضحك من الجمهور، إضافة إلى أن "ابتسامة الرضا على الفنانة شادية هي التي طمأنتني".

قال الفنان أحمد بدير، إنه حصل على جوائز وألقاب عديدة عن أدواره ومنها فيلم «ساعة ونص» مثل لقب «سفير النوايا الحسنة» و«الدكتوراه الفخرية».

وأضاف أحمد بدير،، أنه اعتذر عن العمل في مسرح الدولة بعد رفض مسرحية كانت توثق لفترة 25 يناير 2011 حتى فترة رحيل الجماعة الإرهابية بسبب الميزانية.

وتابع أحمد بدير، أنه يجب أن يتم تغيير المفهوم العام حول مسرح الدولة، مؤكدا أنه من الممكن استغلال هذا المسرح في تقديم أعمال عظيمة.

الإخلاص والكفاح



وأشار أحمد بدير إلى أن الإخلاص والكفاح وتخطي العقبات، هو أهم ما أحاول أن أقوم به، لأن حب الجمهور هو الأهم بالنسبة لي.

قال الفنان أحمد بدير، إن طول القامة والصلع، لم يسبب لي أي عقدة، مؤكدا: جربت ارتداء الباروكة في أحد الأعمال التي قدمتها، ولكن اكتشفت أن الجمهور لم يتقبلني في هذه الحالة.

وأضاف أحمد بدير، أنه لا يوجد لدي أي عقد، وأتعامل بطيبة مع الجميع وانسى من أساء لي مع الوقت.

وأضاف أحمد بدير، شاركت مع المخرج يوسف شاهين في 6 أعمال، وهو عبقري، وقدمت أدوارا صغيرة معه ولكنني استفدت من خبراته الكبيرة. وتعلمت من يوسف شاهين الكثير، وأن الفن يقدم من أجل متعة.

أشار الفنان أحمد بدير، الى أن" الفنان الراحل سمير غانم كان بمثابة القلب الكبير الطيب وهو كان مالوش دخل بأي حد ومبيتكلمش عن حد ولو طلع على المسرح كان يمثل حالة خاصة وكان واثق في أدواته ونفسه ويوم فرحي غيرت هدومي أنا ومراتي وروحنا له عرض مسرحية "أهلا يا دكتور".

وأضاف أحمد بدير، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي إم سي”، أن الفنان الراحل نور الشريف، "هو نفس سني وعملت معاه فيلم "أرزاق يا دنيا"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لى أستاذ كبير استفدت من التعامل معه".

وتابع أحمد بدير، أنه بعد أن قمت بعمل حلقة لبرنامج "الست دي أمي" وأول ما الحلقة اتذاعت وخلصت تلقيت اتصال من عادل إمام وأكد لى أنه كان نفسه يقول الكلام ده" .

وأشار أحمد بدير إلى أن الفنان أحمد راتب كان يواجه اتهامات بالبخل، على الرغم من أنه قام بعمل غرفة للأطفال في مستشفى أبو الريش، ودمعت لما عرفت اللي هو عمله.

وأكد الفنان أحمد بدير، أن سيرتي عنوانها “لا يأس مع الحياة ولا يوجد مستحيل”، مؤكدا أنها تشبه “محمد صلاح الذي بدأ من القرية والآن أصبح في العالمية ومن أفضل لاعبي العالم وفخر لنا كلنا”.

ونوه الفنان أحمد بدير إلى أنه يشجع النادي الأهلي.