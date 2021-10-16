وزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة كلا من نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق ، وفضيلة الشيخ عبد الله برك رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان .

وقالت الوزارة أن وزير الأوقاف سيعقد اجتماعا بهما اليوم السبت للتنسيق بشأن بعض الفعاليات المشتركة في مجالي الدعوة والتدريب ، حيث يجري الترتيب لاستضافة دورة تدريبية مشتركة لنخبة متميزة من الأئمة من الدول الثلاث : مصر والسودان وجنوب السودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في فبراير المقبل .