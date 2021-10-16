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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت عايز أفرح مراتى.. لفتة إنسانية من وزيرة التضامن بالموافقة على حضور مناقشة رسالة ماجستير

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قال عيد محمد ، إنه قام بإرسال رسالة لوزارة التضامن الإجتماعى قام فيه بتوجيه الدعوة لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج لحضور مناقشة الماجستير لزوجته التى تدعى جيهان سيد الباحثة فى مجال الجمباز  .


وأضاف عيد محمد   خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية  cbc ، انه تفاجئ بحضور وزيرة التضامن وهو الأمر الذى أفرحه كثيرا هو وزوجته وكانت لافتة انسانية رائعة من الوزيرة بحضورها  مناقشة رسالة ماجستير زوجته  معقبا " كنت عايز أفرح مراتى لانها طموحة هى باحثة وشاطرة فى مجالها الرياضى  فى الجمباز ".

وكانت قد استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة خلال السنوات الماضية، والمبادرات التي فَعَلّتها الوزارة منذ توليها المنصب، وعن العائد من المبادرات التي تنفذها الوزارة؛ ومن ضمنها «تكافل وكرامة» والمشاركة في التعليم المجتمعي ودعم الأسر المنتجة، بالإضافة لحملات تنظيم الأسرة.


وقالت القباج، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، إنها تقدر بشكل كبير دور المجتمع المدني، خاصة جمعية مثل «مصر الخير»، فهي جمعية قوية ودارسة الميدان بشكل جيد وقريبة من الأسر وتتعامل في مشكلات وقضايا كثيرة وتنجح في ذلك وتستطيع تدبير أموالها بنفسها، لكن القضايا أكبر من أن جهة واحدة فقط تحلها.


وأضافت : حدث لقاء ما بيني وبين الرئيس السيسي وعندما شرحت الموقف بأنه يوجد شباب وأطفال لا يستطيعون استكمال تعليمهم، فقال لي أنالا أريد أي أحد يُحرم من التعليم بسبب فقره أو لأنه يعاني من الإعاقة أو بسبب بُعد المسافة، لذلك كان لا بد من وجود تكافؤ للفرص التعليمية، وتخصيص جزء من التمويل يضاف لتكافل وكرامة، وقرار استكمال دعم الطلاب في تكافل حتى وصولهم للجامعة».
 

وزيرة التضامن منى الشاذلى وزارة التضامن الاجتماعي رسالة ماجستير الماجستير التضامن الاجتماعي

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