دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة في 4 أسابيع

الخرف هو مرض تنكسي عصبي يتميز بفقدان الاتصال بين خلايا الدماغ ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الذاكرة، تُظهر الأدلة المتزايدة أن عادات نمط الحياة هي محددات قوية لفقدان الذاكرة ، وقد أبرز الباحثون الآن الأطعمة التي يجب تجنبها بأي ثمن، بناءً على فهمنا.

توصل عدد كبير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي ضروري لتقليل مخاطر ضعف الإدراك والخرف، من المعروف منذ فترة طويلة أن الوجبات الغذائية التي تركز على أوميغا 3 هي الأمثل لصحة الدماغ في دراسة جديدة ، سلط الباحثون الضوء على الآثار الضارة لتناول الأطعمة المصنعة ، وحذروا من أنها قد تسبب "عجزًا كبيرًا في الذاكرة" ، في غضون أربعة أسابيع فقط.

سلط بحث جديد الضوء على التأثيرات الوقائية للأوميغا 3 للدماغ ، موضحًا أنه يقلل من التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بشكل شبه كامل في الجرذان الأكبر سنًا.





الأطعمة المصنعة تسبب الخرف

نشرت في مجلة Brain Behavior and Immunity ، تشير النتائج إلى أن أوميغا 3 DHA قد يقاوم التأثيرات الالتهابية للأطعمة المصنعة.

وحذر الفريق من الأطعمة المصنعة لصحة الدماغ ، موضحًا أن الالتهاب في الدماغ ظهر بعد أربعة أسابيع فقط من تناول الأطعمة المكررة.



قال كبير مؤلفي الدراسة ، روث باريينتوس ، في معهد جامعة ولاية أوهايو لأبحاث الطب السلوكي: "حقيقة أننا نرى هذه التأثيرات بهذه السرعة مقلقة بعض الشيء.

تشير هذه النتائج إلى أن استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن يؤدي إلى عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة ، وفي حالة الشيخوخة ، تزداد احتمالية حدوث التدهور السريع للذاكرة في الإصابة بمرض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.



"من خلال إدراك هذا ، ربما يمكننا الحد من الأطعمة المصنعة في وجباتنا الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية DHA إما لمنع أو إبطاء هذا التقدم."

لتحديد هذه التأثيرات ، أنتج الباحثون طعامًا يشبه المنتجات المعبأة لفترة صلاحية طويلة ، مثل رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى.

ثم قاموا بتخصيص الفئران البالغة من العمر ثلاثة أشهر و 24 شهرًا لطعامهم الطبيعي أو طعامهم المعالج أو نفس النظام الغذائي المعالج المضاف إليه أوميغا 3 DHA.

كشفت النتائج عن ارتفاع كبير في علامات الالتهاب بين القوارض التي تناولت النظام الغذائي المعالج وحده.

أظهرت الفئران الأكبر سنًا التي تتبع نظامًا غذائيًا معالجًا علامات مهمة لفقدان الذاكرة لم تكن واضحة في القوارض الصغيرة.

على العكس من ذلك ، تمت حماية القوارض المخصصة للأغذية المصنعة المكملة بـ DHA من الاستجابات الالتهابية وفقدان الذاكرة.

وخلص الفريق إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية DHA تمنع فقدان الذاكرة وتمنع التأثيرات الالتهابية بشكل شبه كامل في الفئران.

وأضاف باريينتوس: "هذه هي أنواع الحميات الغذائية التي يُعلن عنها على أنها منخفضة الدهون ، لكنها معالجة بشكل كبير.



لا تحتوي على ألياف ولديها كربوهيدرات مكررة تُعرف أيضًا باسم الكربوهيدرات منخفضة الجودة.

يحتاج الأشخاص الذين اعتادوا النظر إلى المعلومات الغذائية إلى الانتباه إلى الألياف وجودتها في الكربوهيدرات. تظهر هذه الدراسة حقًا أن هذه الأشياء مهمة ".

نسيت القوارض الوقت الذي تقضيه في أماكن غير مألوفة في غضون أيام قليلة ، مما يشير إلى وجود ضرر في منطقة ما تحت المهاد.

علاوة على ذلك ، بدوا أقل تقبلاً لإشارات الخوف ، مما يشير إلى احتمال وجود تشوهات في اللوزة.



وأضاف باريينتوس: "لقد تورطت اللوزة الدماغية في الذكريات المرتبطة بأحداث عاطفية وخوفية ومسببة للقلق.

إذا كانت هذه المنطقة من الدماغ معطلة ، فقد يتم تفويت الإشارات التي تتنبأ بالخطر وقد تؤدي إلى قرارات سيئة".

وشدد الباحث على أنه لا ينبغي تفسير النتائج على أنها ترخيص للأشخاص لتناول الأطعمة المصنعة طالما أنهم يأخذون مكملات DHA.

بدلاً من ذلك ، أوضح باريينتوس أن التركيز على تحسين النظام الغذائي هو الرهان الأكثر أمانًا لدرء فقدان الذاكرة.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.