صحية وشهية .. طريقة عمل معجنات بالشوفان

معجنات بالشوفان من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو الإستعانة بها في اللانش بوكس الخاص بأطفالك، فتتميز معجنات بالشوفان بأنه صحية و شهية أيضا.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل معجنات بالشوفان على قناة سي بي سي سفرة في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات..

مقادير معجنات بالشوفان



2 كوب دقيق

1 كوب شوفان

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

زعتر جاف

2 ملعقة كبيرة سمن

زيتون

1 بيضة

فانيليا

حليب للعجن

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير معجنات بالشوفان



- يخفق الدقيق مع الشوفان، الزيتون، السمن، الخميرة، الزعتر، البيضة، الفانيليا، رشة ملح واللبن

- تخلط حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين

-تترك العجينة لتتخمر حوالي ساعة

- يفرد العجين ثم يقطع على شكل دوائر

-توضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه

- ترص على صاج فرن

- تخبز في الفرن حتى تمام الطهي