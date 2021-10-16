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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية وشهية .. طريقة عمل معجنات بالشوفان

معجنات بالشوفان
معجنات بالشوفان

معجنات بالشوفان من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو الإستعانة بها في اللانش بوكس الخاص بأطفالك، فتتميز معجنات بالشوفان بأنه صحية و شهية أيضا.

 

 

قدم الشيف شربيني  مقدم برنامج  الشيف طريقة عمل  معجنات بالشوفان على قناة سي بي سي سفرة  في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات..

 

مقادير معجنات بالشوفان


2 كوب دقيق

 1 كوب شوفان

 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 

رشة ملح

 زعتر جاف 

2 ملعقة كبيرة سمن

 زيتون

 1 بيضة

 فانيليا

 حليب للعجن 

جبنة موتزاريلا 


طريقة تحضير معجنات بالشوفان


- يخفق الدقيق مع الشوفان، الزيتون، السمن، الخميرة، الزعتر، البيضة، الفانيليا، رشة ملح واللبن

- تخلط حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين

-تترك العجينة لتتخمر حوالي ساعة

- يفرد العجين ثم يقطع على شكل دوائر

-توضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه

- ترص على صاج فرن

- تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

 

معجنات بالشوفان طريقة عمل معجنات بالشوفان مقادير معجنات بالشوفان طريقة تحضير معجنات بالشوفان الشيف شربينى

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