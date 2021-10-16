صحية وشهية .. طريقة عمل معجنات بالشوفان

معجنات بالشوفان من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو الإستعانة بها في اللانش بوكس الخاص بأطفالك، فتتميز معجنات بالشوفان بأنه صحية و شهية أيضا.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل معجنات بالشوفان على قناة سي بي سي سفرة في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات..
مقادير معجنات بالشوفان
2 كوب دقيق
1 كوب شوفان
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
زعتر جاف
2 ملعقة كبيرة سمن
زيتون
1 بيضة
فانيليا
حليب للعجن
جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير معجنات بالشوفان
- يخفق الدقيق مع الشوفان، الزيتون، السمن، الخميرة، الزعتر، البيضة، الفانيليا، رشة ملح واللبن
- تخلط حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين
-تترك العجينة لتتخمر حوالي ساعة
- يفرد العجين ثم يقطع على شكل دوائر
-توضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه
- ترص على صاج فرن
- تخبز في الفرن حتى تمام الطهي