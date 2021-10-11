لأطفالك.. طريقة تحضير معجنات البرتقال

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول معجنات البرتقال الشهية واللذيذة في الصباح، وخاصة مع اختلاف النكهات المفضلة للبعض، ويمكن إعداد الكثير من المعجنات الخفيفة للأطفال لتناولها قبل الذهاب للمدرسة.

وإليك طريقة تحضير معجنات البرتقال بالخطوات.

مقادير معجنات البرتقال

3 كوب دقيق

نصف كوب زبدة

1 علبة زبادي

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب سكر

عصير برتقال

نصف كوب بشر برتقال

طريقة تحضير معجنات البرتقال

1- اخلطي الدقيق مع الزبادي والبيكنج باودر والخميرة والسكر

2- ضيفي عصير البرتقال ويقلب حتى نحصل على عجينة طرية ثم تترك العجينة لتختمر

3- اخلط بالسكر مع بشر البرتقال ثم توضع الحشوة على العجينة وتطبق العجينة على الحشوة

4- تقطع وتلف وترص في صينية ثم يدهن الوجه باللبن ويرش بالسكر وبشر البرتقال

5- تدخل معجنات البرتقال الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم