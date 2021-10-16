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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس ملوى بالمنيا يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بالصحراوي الغربي

تعديات الظهير الصحراوي
تعديات الظهير الصحراوي بملوي

قال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا خلال الجولة الميدانية لمتابعة أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربى بمجلسي إبشادات وتونا الجبل، أن جميع أجهزة المحافظة لن تتهاون فى التصدي لأى حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة مع استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون.

واكد رئيس مركز ومدينة ملوى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد رئيس المدينة على مسئول الأملاك ورؤساء القرى المعنيين بضرورة المرور المستمر للمحافظة على أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمضي قدما فى الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.

وقام علاء حمدى نائب رئيس المركز بتنفيذ الموجة 18 بمجلس قروى الروضة ، وأسفرت الحملة عن إزالة 18 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بقرية الشيخ عبادة بإجمالي مساحة 2000 متر مربع بحضور  اسامه سيبوية رئيس القرية ومسئول الأملاك بالقرية. 

المنيا محافظ المنيا املاك الدولة التعديات مدينة ملوى اراضي املاك الدولة الصحراوى الغربى الظهير الصحراوي قرية الشيخ عبادة

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