السيسي: عايز الناس تتكلم وتعبر عن رأيها بس تبقى فاهمة القضية

تسائل الرئيس السيسي: "هل التغطية الإعلامية لما حصلت لبعض المناطق اللي كانت مبنية على مجرى السيول كانت تغطية إعلامية فيها وعي بحجم المشكلة ؟.. عارفين بقول كده ليه لأنهم لما يجوا يقولوا احنا عايزين الناس تتكلم وأنا عايز الناس تتكلم وعايز يبقى في تعبير عن الرأي بس تبقى فاهمة القضية اللي إحنا فيها".



وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر ، عن حجم المبانى الغير مخططة قائلا "هنقول ان كان سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكانى وقولوا زى ما انتم عايزين لكن لام تتوقفوا امام النقاط دى لأن احنا مش هنقدر نعالج كل ده الا بيكم".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون فى نفس الأمر معقبا " انت كده بتاكل فى أرضك اللى هى الأرض الخضرا اللى بتطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد " .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.



#موقع_الرئاسة || الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة - YouTube