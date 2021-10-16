تنفيذ 486 حكما وضبط 505 مخالفات مرورية و 24 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، السبت، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة عن ضبط متهم ، وبحوزته كمية من البانجو تزن (450) جراما، علاوة على ضبط سلاح أبيض .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 486 أحكام قضائية شملت ضبط 139 حكم حبس جزئي، و24 حكم حبس مستأنف، و175 أحكام بغرامات، و147 حكما بمخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية ، علاوة على ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، فضلاً عن ضبط قضيتين للبيع بأزيد من السعر المقرر.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 505 مخالفة مرورية شملت ضبط مركبة توك توك وسيارة ودراجتين ناريتين بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص لـ 40 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 78 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة، علاوة على ضبط 40 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجون عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان، وكان قد لقى شاب وطفل 4 سنوات مصرعهما تحت عجلات القطار فى حادثتين بمنطقة أبو الريش بمركز أسوان.