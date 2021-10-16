أنا مبعرفش أسكت وأنتم ما تسكتوش.. السيسي: البناء غير المخطط مسؤولية مشتركة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة حل مشكلة المخلفات والقمامة، ومواجهة البناء غير المخطط، مشيرًا إلى أن حجم المخلفات يصل لـ 40 مليون طن، مستطردًا: "أي قضية اتكلمنا فيها نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، ولا يمكن النجاح فيها إلا إذا كنا جميعًا مع بعضنا البعض".

وتحدثت الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، عن البناء غير المخطط وآثاره علينا، مضيفًا:" نحتاج لعمل برنامج نظافة كويس.. وسنواجه مشاكلة البناء غير المخطط".





وأكمل: في هذه الحالة أمامي خيار من اثنين، يا أشوف وأسكت.. يا أشوف واشتغل.. وأنا معرفش أسكت وأنتوا متسكتوش ولازم أحل القضية.. حيث أن حجم المخالفات التي تصدت لها الحكومة في الـ 3 سنوات الماضية 2.8 مليون.. ودى مش قضية رئيس ولا حكومة بل دولة وناس".

وواصل الرئيس السيسي حديثه قائلا: "ياجماعة فيه دولة فى العالم حجم مخالفاتها 2.8 مليون، لا لازم نخلى بالنا من نفسنا شوية.. وإحنا بنحاول نصلح".

