حوادث النجوم.. تدمير سيارة وائل كفوري.. جراحة في عين عفاف مصطفى

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من الحوادث المختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، وكان أخرهم وائل كفوري، وعفاف راضي ، وحودة بندق ونرصد في السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن.

وائل كفوري

كشفت تقارير إخبارية لبنانية أمس عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونشر الشاعر حبيب بو أنطون ، تغريدة له - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - طمأن بها أصدقاءه على الحالة الصحية لصديقه الفنان وائل كفوري ، بعد تعرض الأخير لحادث سير مروع ليلة أمس الجمعة 15 أكتوبر.

وكتب صديق وائل كفوري ، في تغريدته على تويتر: «#وائل_بخير شكراً يا عدرا»، ليتفاعل معها جمهور ومحبي الفنان اللبناني الذين انتابهم القلق بعد الحادث المروع.

وكشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري عن كواليس تعرضه الى حادث سير فى دولة لبنان .

وأكد المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الفنان وائل كفوري كان بصحبة صديقة له، وقد تم نقلها الى المستشفى.

وتابع المصدر أن الحادث كان مروعا ، حتى أن الفنان وائل كفوري قذف خارج السيارة من شدة الاصطدام .

واستكمل المصدر أن وائل كفوري بحالة حيدة رغم تواجده فى العناية المشددة حالياً “ الطوارئ” إلا أنه بكامل وعيه .

عفاف مصطفى

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرضها لثلاث حوادث خلال 6 أيام فقط.

وكتبت عفاف مصطفى: «لطفك يا رب في خلال 6 أيام فقط عملية جراحية في العين، ثم سرقة مبلغ مالي من داخل تابلوه السيارة، ثم الختام حادث للسيارة، لطفك يا رب اللهم لا اعتراض الحمد لله».

كانت عفاف مصطفى قد كشفت تفاصيل خضوعها لعملية جراحية في العين اليمنى الأسبوع الماضي، وقالت إنها خضعت لعملية، تحديدًا في القرنية، حيث كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية.

حودة بندق

وتعرض مؤخرا المطرب الشعبي حودة بندق ومدير أعماله أحمد الطحاوي والسائق الخاص به لحادث سير على الطريق الدائري مقابل كايروفيستيفال خلال توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك أدى إلى انقلاب السيارة وذلك بعد سقوط صندوق من اعلى سيارة نقل كبيرة "مقطورة" تسير أمامهم.

وتم نقلهم الى المستشفى على الفور وبهم كسور وجروح كبيرة، ولم يستطع حودة بندق إحياء الحفل بسبب الجروح التي تعرض لها، وتماثيل حودة بندق للشفاء مؤخرا.

علاء زينهم

وتعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته، في أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

وقال علاء زينهم لـ صدى البلد :" إن حالته مستقرة ويعاني فقط من بعض الجروح والكدمات في جسده ، مؤكدا أنه أجرى فحوصات على رأسه من أجل التأكد من سلامته أو عدم وجود أي نزيف وجاء الأشعات جيدة".

وأضاف علاء زينهم :" أنا حاليا في منزلي وأحتاج للراحة التامة لمدة أيام قليلة بسبب وجود تورم في يدي اليمنى، على أن أعود بعد ذلك لتصوير باقي أعمالي التي أشارك بها ".

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد - عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - عدة صور لسيارتها المهشمة بعد تعرضها لحادث سير مروع، ولكنها طمأنت المتابعين على حالتها مؤكدة أن السيارة هي فقط التي تهشمت.

وقالت الفنانة فرح الزاهد إنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مرتكب الحادث الذي صدم سيارتها ، مشيرة إلى أنها شعرت بالتوتر من شدة الحادث وكانت بمفردها ولم تستطع التصرف.

وأضافت فرح الزاهد، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن سيدة هي التي صدمتها بسيارتها، قائلة: «اللي كانت سايقة ست، ونزلت تتخانق معايا كأني أنا اللي غلطانة، وبعدين سابتني وجريت»، مشيرة إلى أنه لو كان أحد بجانبها؛ لأصيب بإصابات بالغة من الحادث.