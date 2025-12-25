مودرن سبورت ينهي تعاقده مع مجدي عبد العاطي بالتراضي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، إنهاء التعاقد مع الكابتن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين، عقب جلسة ودية سادتها روح الاحترام والتفاهم المتبادل.

تفاصيل إنهاء التعاقد

وأوضح النادي في بيان رسمي أن قرار فسخ التعاقد جاء بعد مناقشات هادئة وبالاتفاق الكامل بين الإدارة والجهاز الفني، دون وجود أي خلافات، في إطار الحرص على مصلحة الفريق خلال المرحلة المقبلة، والاستعداد الجيد للموسم الجديد.

تقدير لما قدمه المدير الفني

وأكد مجلس إدارة مودرن سبورت تقديره الكامل للجهود التي بذلها الكابتن مجدي عبد العاطي طوال فترة قيادته الفنية للفريق، مشيدًا بما قدمه من التزام وانضباط، وسعي دائم لتطوير الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المسابقات.

رسالة شكر وتمنيات بالتوفيق

وتقدم النادي بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدي عبد العاطي على ما قدمه من عمل مخلص خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة، سواء على مستوى التدريب أو في أي مجال رياضي آخر.

الاستعداد للمرحلة المقبلة

وأشار مجلس الإدارة إلى أن العمل جارٍ حاليًا على حسم ملف الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الموسم القادم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية والإدارية، بما يتماشى مع طموحات النادي وأهدافه المستقبلية.

الإعلان عن الجهاز الفني الجديد قريبًا

واختتم البيان بالتأكيد على أنه سيتم الإعلان رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة عن المدير الفني الجديد والجهاز المعاون، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم نادي مودرن سبورت.



